Москва, 25 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Наблюдаемые сегодня мутации коронавируса не вызывают серьёзной обеспокоенности, но для сдерживания распространения вируса необходимо активнее вакцинироваться. Об этом заявила 25 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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«Пока ничего супертревожного такого в мутациях нет, но очень может быть, потому что чем медленнее мы прививаемся, тем быстрее вирус приспосабливается», — сказала она в эфире «Первого канала».

Глава Роспотребнадзора пояснила, что при низком уровне вакцинации населения у вируса будет больше возможности для адаптации и мутации.