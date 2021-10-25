Курск, 25 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 457 тыс. 917 человек. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные 25 октября предоставила пресс-служба областной администрации.

Олег Богатырёв Вакцинация

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Привились вторым компонентом и полностью завершили вакцинацию 418 тыс. 869 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 64 тыс. 176 носителей коронавируса. Скончались 1574 человека.