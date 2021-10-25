Москва, 25 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Новая мутация штамма «Дельта» коронавируса АY.4.2 выявлена на территории Москвы и Подмосковья. Об этом сообщила 25 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Мои коллеги буквально на днях говорили, что мы видим тоже ещё одну мутацию, которую объявили коллеги в Великобритании», — сказала она в эфире Первого канала.

Попова уточнила, что пока в столичном регионе зафиксировано три случая инфицирования этим штаммом. Специалисты Роспотребнадзора «внимательно наблюдают за тем, что происходит», отметила она.