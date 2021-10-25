Москва, 25 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Порядок работы Московского городского суда на период с 28 октября по 3 ноября останется неизменным. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба суда.

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«Московский городской суд работает в штатном режиме в период с 28 октября по 3 ноября 2021 года», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что судебные заседания, назначенные на этот период, в том числе заседания в режиме видеоконференцсвязи, состоятся во время, указанное в судебных извещениях.