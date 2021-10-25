Симферополь, 25 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Резкий рост спроса на вакцинацию от коронавируса фиксируется в Республике Крым за последнюю неделю. Об этом на совещании у главы Крыма 25 октября доложила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Наблюдаем за последнюю неделю повышенный спрос на вакцинацию. У нас в наличии 150 тыс. доз вакцины, этого хватит на десять дней работы», — уточнила Романовская, добавив, что в ближайшее время будет направлена заявка на поставку новой партии вакцины.

Добавим, что по данным регионального минздрава на 25 октября, в Крыму против COVID-19 первым компонентом привиты 590 707 человек или 48,7% от плана, вторым компонентом — 527 258 человек или 43,5% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в Крыму посещение предприятий общественного питания, кинотеатров, театров, музеев, цирков будет возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность, сертификата о прохождении вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании, или справки об отрицательном результате лабораторного исследования методом ПЦР. Также вход по QR-кодам действует в салоны красоты, бассейны, сауны.