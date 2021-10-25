Курск, 25 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Курской области в период нерабочих дней, который начался 25 октября и продлится до 7 ноября, в детских садах будут работать дежурные группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Rybinsk.ru Детский сад

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В 215 детских садах региона сформировано 646 дежурных групп. По данным профильного комитета, их будут посещать почти четыре тысячи детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, школьники региона в это время находятся на осенних каникулах. Вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовали перейти на дистанционный формат обучения.