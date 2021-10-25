Москва, 25 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни в городе после 7 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что помимо нерабочих дней указом мэра Сергея Собянина в Москвы введены также дополнительные меры. В частности, столичным организациям предписано перевести на удалённый режим работы 30% своих сотрудников, а жителям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания предписано соблюдать изоляцию.

Как считают в оперштабе, комплекс введённых мер должен помочь замедлить темп распространения коронавирусной инфекции.