Москва, 25 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 — АУ. 4.2. Об этом 25 октября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Штамм был обнаружен летом 2021 года. Предполагается, что он мог вызвать рост заболеваемости ковидом в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе на местных сайтах знакомств появились объявления, в которых в качестве требования к потенциальному партнеру указано наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию против коронавируса.