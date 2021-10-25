Вашингтон, 25 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет может быть доступна уже в ноябре, сообщает 25 октября Reuters.

Энтони Фаучи

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«Если все будет хорошо и мы получим разрешение регулирующих органов, то, вероятно, вакцины будут доступны для детей в течение первых двух недель ноября», — сказал Фаучи в интервью программе ABC.

Доза вакцины Pfizer-BioNTech для взрослых составляет 30 микрограмм, в то время как для детей в возрасте от 5 до 11 лет компании предлагают дозу в 10 микрограмм. Как и для взрослых, вакцина будет вводиться детям в виде двух уколов с интервалом не менее трех недель.

Напомним, что вакцина компании Pfizer-BioNTech под названием Comirnaty теперь полностью одобрена для использования среди взрослых и подростков старшего возраста. Среди подростков 12−15 лет препарат разрешен для экстренного использования.