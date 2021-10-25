Москва, 25 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Российским гражданам стоит ограничить контакты и воздержаться от поездок в период нерабочих дней. Об этом заявила 25 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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«Мы призываем всех использовать эти дни для того, для чего они и предназначены как нерабочие — для ограничения контактов, для ограничения передачи. Не надо никуда ехать», — сказала она эфире Первого канала.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.