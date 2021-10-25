Тбилиси, 25 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Разглашение данных о медицинских процедурах гражданина является нарушением его прав. Так министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе 25 октября ответила журналистам на вопрос о том, когда она сделает вторую прививку от COVID-19.

Jornalbeirario.com.br Прививка

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Главу минздрава спросили, не запоздала ли она со второй дозой. На это чиновница ответила, что согласилась привиться публично первой дозой, так как этому был «животный» интерес, но больше она подобного делать не собирается.

«В целом я считаю, что любые медицинские манипуляции — это индивидуальное дело человека. Это нельзя публично оглашать», — сказала Тикарадзе.

Напомним, Тикарадзе сделали прививку от COVID-19 препаратом от AstraZeneca. 1 июня стало известно, что она заразилась коронавирусом.