Таллин, 25 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Вводимая с 25 октября в Эстонии запретительная мера признавать в качестве доказательства инфекционной безопасности тесты на коронавирус хорошо не проработана с юридической точки зрения. Об этом сообщило эстонское «Радио 4» со ссылкой на экспертов.

Pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Юристы убеждены, что решение является сомнительным с точки зрения национального законодательства и может быть оспорено в суде. Так, по мнению адвоката Данилы Липатова, новые меры серьезно ограничивают права и свободы граждан и они необоснованны.

«Когда мы говорим о введении новых ограничений, нужно исходить из двух факторов: пропорциональности этих мер угрозе, которая есть, и их эффективности. Кажется странным, что мы больше не будем верить тестам, а чтобы получить определенные права, будем верить только вакцинации», — заявил он.

Липатов напомнил, что тест, пусть с определенной погрешностью, все-таки может доказать, что человек в данный момент здоров.

По его мнению, несмотря на возмущение, как части населения, так и оппозиции, волна массовых исков маловероятна. Судебный процесс требует определенных ресурсов, более того, на жалобы, поданные еще во время первой волны ограничений, судебных решений нет до сих пор. А это уменьшает мотивированность людей.

«Однако такие люди должны найтись. И в данном вопросе свою оценку должен дать суд», — добавил юрист.

Подобное же мнение о сомнительности законности запрета на результаты ковид-тестов при допуске людей в места общественного пользования и на работу высказали присяжный адвокат Ксения Кравченко и главный юрист платформы HUGO. legal Эрки Пизуке.