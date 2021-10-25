Вашингтон, 25 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена 25 октября подробно расскажет о новых правилах, которые придется соблюдать большинству туристов для въезда в США, сообщает Reuters.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Въезд в Америку

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Ранее Белый дом объявил, что с 8 ноября 2021 г. в США снимаются ограничения на въезд для полностью привитых от COVID-19 иностранных граждан.

Введённое Вашингтоном в марте прошлого года ограничение для иностранцев, предусматривающее разрешение на въезд в страну только в случае крайней необходимости, снимается для полностью привитых авиапутешественников из 33 стран.

Белый дом планирует объяснить, в каком случае турист может избежать мандата на вакцинацию. Также будут изложены требования для авиакомпаний, которым будет необходимо подтвердить, что иностранные путешественники прошли вакцинацию перед посадкой на рейсы.