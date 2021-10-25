Магас, 25 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Ингушетии за прошедшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом три человека. Общее число случаев летального исхода от COVID-19 достигло в регионе 360, сообщили 24 октября в федеральном оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены тесты на новую опасную инфекцию у 72 человек, выздоровели за те же сутки 64 пациента. Общее число носителей коронавируса достигло 23 193 человек, сумели справиться с болезнью 21 278 из них.

В настоящее время в Ингушетии, по данным республиканского оперштаба, госпитализирован с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него 441 человек. Среди них лиц старше 65 лет — 152 человека. В отделении реанимации находятся 42 пациента, в том числе 32 — подключены к аппаратам ИВЛ.