Симферополь, 25 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил решить вопрос с очередями на вакцинацию, а также увеличить количество экипажей скорой помощи. Об этом было заявлено 25 октября на совещании по ситуации с коронавирусом, которое провёл глава Крыма.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

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«Понимаем, что сегодня количество вызовов увеличивается, не справляется, в стрессе находится медицина, но нужно избавить людей, особенно если есть подтверждённый тест, от хождения по поликлиникам», — подчеркнул Аксёнов.

На своей странице «Вконтакте» глава Крыма подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы крымчане, нуждающиеся в помощи, ожидали ее по 10 часов, как это, к сожалению, периодически происходит».

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму ежедневно регистрируется более 600 новых ковид-пациентов, 423 человека находятся в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Ранее в минздраве региона сообщили о намерении закупить модульные холодильники для моргов, так как резко возросла нагрузка.