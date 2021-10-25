Тбилиси, 25 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Минздрав Грузии придерживается позиции, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной. Об этом 25 октября заявила журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Facebook.com /mohgovge Екатерина Тикарадзе

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«Необходимо поощрение процесса вакцинации и максимально воздерживаться от любых принудительных мер», — сказала глава минздрава.

Она добавила, что меры по борьбе с эпидемией обсуждают на совещаниях оперативного штаба. Решения в этой сфере не принимаются единолично.

Напомним, накануне глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что в ноябре в стране вакцинацию сделают обязательной. На это премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал, что не допустит этого.