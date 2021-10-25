Волгоград, 25 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Волгоградской области 25 октября подтверждён 401 случай заражения коронавирусом, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано 30 летальных исходов. Это новые печальные рекорды региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 101 459 носителей инфекции. Справились с заражением 89 625 жителей, из них 288 — выписаны за минувшие сутки. Лечится в стационарах и амбулаторно 8 451 пациент.

От осложнений, вызванных вирусом, в регионе скончались 3 383 человека.