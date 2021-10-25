Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Пик «четвертой» волны COVID-19 в Петербурге может прийтись на декабрь 2021 года. Об этом 25 октября сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает телеканал «Санкт-Петербург».

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По словам Чхинджерия, аналогичный подъем заболеваемости наблюдался осенью 2020 года.

«Пик коронавируса ожидается в декабре. Сейчас подъем заболеваемости составляет от 20 до 27 процентов», — отметила представитель надзорного ведомства.

Чхинджерия указала, что необходимо поднять процент вакцинированных на производствах до 80%, чтобы не пришлось продлевать сроки локдауна.

При этом вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что на данный момент в Смольном не видят необходимости продлевать жёсткие ограничительные меры, которые вступают в силу 30 октября и продлятся до 7 ноября.

«Оснований для этого мы не видим», — подчеркнул Пиотровский.

Напомним, согласно постановлению Смольного, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге запрещается деятельность предприятий общественного питания (кроме как на объектах транспорта), объектов розничной торговли (кроме аптек и продовольственных магазинов), проведение любых массовых мероприятий, в том числе концертных. Будут открыты по QR-кодам только театры и музеи.

За 24 октября в Петербурге выявлено 2693 новых случая коронавирусной инфекции, скончались за сутки 65 человек. Выздоровели 1102 человека.