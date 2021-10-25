Москва, 25 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. После 7 ноября в Москве не планируется продления нерабочих дней, сообщили 25 октября в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — проинформировали в штабе, отвечая на сообщения в СМИ и соцсетях о намерении властей продлить нерабочие дни.

В штабе также напомнили, что по указу мэра Москвы Сергея Собянина нерабочие дни в Москве установлены с 28 октября по 7 ноября.

Данные меры должны замедлить распространение инфекции в столице.