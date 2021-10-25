Иерусалим, 25 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. За воскресенье, 24 октября, в Израиле выявили 810 носителей коронавируса. Об этом сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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Сутками ранее в стране сообщалось про 324 новых случая, 22 октября — про 983, 21 октября — про 1021.

За сутки в Израиле было проведено почти 86 тысяч тестов на коронавирус, положительными оказались 1,01%.

В больницах страны проходит лечение 401 больной COVID-19, за сутки 279 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. На ИВЛ находятся 150 человек.

За сутки в Израиле умерли три пациента, число жертв пандемии в стране составило 8046.