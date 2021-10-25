Новосибирск, 25 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в своём Instagram фотографию из больничной палаты. Он рассказал, что благодаря вакцинации, заболевание переносит легко.

Скриншот со страницы Анатолия Локтя в Instagram

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«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за моё здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй. Желаю всем новосибирцам здоровья. Берегите себя и близких», — написал Локоть.

Напомним, ранее стало известно, что главу города госпитализировали с заражением коронавирусом.

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