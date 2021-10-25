Ереван, 25 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 14 037 исследований на коронавирус, из которых 1184 дали положительный результат. Об этом 25 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Всего в стране выявили 296 552 носителя коронавируса. Из них 261 952 справились с инфекцией, в том числе 1221 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 27 284 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 7316 пациентов с COVID-19, из которых 45 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 16 915 тестов на коронавирус 2354 были с положительным результатом. 1026 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 40 пациентов с COVID-19.