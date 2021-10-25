Новосибирск, 25 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 24 октября, заражение коронавирусом подтвердилось у 224 учащихся и 40 работников школ, в детских садах COVID-19 подтвердился у 43 детей и 16 взрослых. Об этом на оперативном совещании сегодня, 25 октября, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

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«196 классов переведены на дистанционное обучение в 11 учреждениях. На больничных находятся 1426 работников образования, из них 56 — по ковиду», — цитирует «FM-Новосибирск» министра.

Из-за ОРВИ частично приостановлена работа 93 детсадов и 26 школ.