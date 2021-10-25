Тбилиси, 25 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Многие жители Грузии начнут прививаться от COVID-19, если их заставят это сделать. Об этом 25 октября сказал глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе в интервью агентству «Интерпрессньюс».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Как заявил врач, многие граждане на встрече с ним настаивают на том, что вакцинация должна стать обязательной.

«Они говорят нам, почему вы не делаете вакцину обязательной. Особенно говорят учителя, что, если это станет обязательным, они привьются», — сказал глава NCDC.

Гамкрелидзе сообщил, что он этот вопрос будет неоднократно выносить на обсуждение в координационном совете по защите населения от коронавируса. Окончательное решение будет за премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Напомним, ранее Гамкрелидзе заявил, что в ноябре вакцинация от COVID-19 в Грузии стане обязательной. Гарибашвили опроверг это и сказал, что прививки должны быть добровольными.