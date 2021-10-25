Новосибирск, 25 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области уже пятую неделю коэффициент распространения коронавируса превышает единицу. Об этом на совещании сегодня, 25 октября, сообщил начальник территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов,

Mil.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Он отметил, что за прошедшую неделю количество новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей выросло на 24%.

«По данным Щербатова, по симптоматическим появлениям доля случаев заболевания с клиникой ОРВИ в регионе за последнее время составила 82%, а с клиникой внебольничной пневмонии — 15%», — пишет «Континент Сибирь».