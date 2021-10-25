Число новых случаев заражения COVID-19 среди новосибирцев выросло на 24%
Новосибирск, 25 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области уже пятую неделю коэффициент распространения коронавируса превышает единицу. Об этом на совещании сегодня, 25 октября, сообщил начальник территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов,
Mil.ru
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Он отметил, что за прошедшую неделю количество новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей выросло на 24%.
«По данным Щербатова, по симптоматическим появлениям доля случаев заболевания с клиникой ОРВИ в регионе за последнее время составила 82%, а с клиникой внебольничной пневмонии — 15%», — пишет «Континент Сибирь».