Цхинвал, 25 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 280 тестов на коронавирус, из которых 78 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 25 октября сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2182 человека, 50 граждан сняты с учета медиков за сутки», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 8287 носителей SARS-CoV-2, из них 6105 выздоровели. Медики провели 44 959 исследований на коронавирус.

Как сообщила журналистам замдиректора Республиканского многопрофильного центра в Цхинвале Зарина Туаева, в «красной зоне» за последние сутки умерли два пациента с COVID-19. Поступили в медцентр восемь человек, выписали оттуда десять человек за сутки.

Днём ранее в Южной Осетии провели 418 тестов на коронавирус, из которых 115 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 45 человек.