Джакарта, 25 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Власти Индонезии получили 684 400 доз вакцины AstraZeneca из Новой Зеландии, сообщает Antara.

Cheshire East Council Компания AstraZeneca

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«Это первый раз, когда Новая Зеландия сотрудничает с Индонезией в разделении доз вакцины», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Доставка вакцин являются частью обязательства Новой Зеландии по поддержке программ вакцинации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Ретно Марсуди, ранее Новая Зеландия отправила в Индонезию медицинское оборудование, аппараты ИВЛ и наборы для экспресс-тестов, и предоставила дополнительную поддержку Институту Эйкмана.

Глава МИД Индонезии выразила благодарность правительству и народу Новой Зеландии за сотрудничество.

Новая Зеландия выразила намерение тесно сотрудничать с правительством Индонезии для создания безопасной, здоровой и устойчивой окружающей среды и совместного восстановления после пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отметил вклад врачей в борьбу с пандемией COVID-19.