Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Культурная жизнь Санкт-Петербурга на время локдауна с 30 октября по 7 ноября будет продолжаться при наличии у посетителей QR-кода о вакцинации или перенесенном ковиде не ранее чем за шесть месяцев. Об этом 25 октября в ходе видеоконференц-связи заявил вице-губернатор Борис Пиотровский, сообщает «78».

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Так, посетить театры и музеи во время локдауна можно будет только по записи, купив билеты онлайн.

«Эти две недели нужно использовать, чтобы улучшить показатели по заболеваемости. Обращаюсь к лидерам влияния: город обеспечил доступность, чтобы все могли вакцинироваться, нужно сделать это и достичь цифры в 90% вакцинированных», — заявил академик Российской академии наук, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия отметила, что рост заболеваемости растёт, начиная с 35-й недели. По её словам, ограничительные мероприятия уже доказали свою эффективность, а нерабочие дни нужно использовать, чтобы сделать прививку. В случае, если объем вакцинации населения не будет достигнут 80%, ограничительные меры будут продлены.

Добавим, что работа торговых центров Петербурга продолжится. Однако в них будут открыты только аптеки, продуктовые магазины, а фуд-корты смогут работать только навынос. QR-коды на входе в торговые центры будут проверяться выборочно.

Напомним, согласно постановлению Смольного, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге запрещается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, автозаправках, а также производственных столовых). На тот же срок запрещается деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, объектов без торгового зала, объектов торговли продовольственными товарами, а также объектов торговли непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%).