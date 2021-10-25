Курск, 25 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Курской области 25 октября зарегистрировано 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на десять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 64 тыс. 176 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 56 тыс. 62 пациента, в том числе 171 — за последние сутки.

Скончались 1574 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.