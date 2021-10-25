Таллин, 25 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. С понедельника, 25 октября, в Эстонии введены дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил местный портал ERR со ссылкой на распоряжение правительства.

Вакцина

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Во-первых, участвовать в массовых мероприятиях, где проверяются ковид-сертификаты, могут только прошедшие курс вакцинации или переболевшие коронавирусной инфекцией.

Во-вторых, ужесточаются обязанность носить медицинскую маску и контроль за соблюдением этого требования.

В-третьих, после школьных каникул изменятся правила самоизоляции и тестирования в школах и учреждениях по интересам.

Главное изменение коснулось тестов на коронавирус. Их негативный результат больше не считается допуском или пропуском в общественные места. Организаторы мероприятий или представители предприятий массового пользования теперь должны обеспечивать допуск только обладателям ковид-сертификатов.

Свое решение правительство Эстонии аргументировало резким ростом заболеваний коронавирусом и необходимостью более тщательной проверки здоровья людей.