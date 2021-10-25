Варшава, 25 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Польше сделано уже более 38,5 млн прививок от COVID-19. При этом, число тех жителей, кто полностью прошел вакцинацию — превысило 20 миллионов человек. Об этом написал 25 октября глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter.

NIAID Вакцинация

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«Сегодня число полностью вакцинированных жителей нашей страны превысило 20 миллионов. Всего же мы сделали уже более 38,5 миллионов прививок. К сожалению, мы отмечаем, что скорость вакцинации постоянно замедляется. Вероятно, почти все желающие уже привились. Теперь перед нами стоит задача склонить к вакцинации тех, кто сомневается», — отметил Дворчик.

Чиновник также приводит данные, что за последние сутки в стране было сделано немногим менее 100 тысяч прививок от COVID-19, хотя несколько месяцев назад этот показатель был в районе 500 тысяч ежедневно.

Дворчик добавил, что 20 миллионов человек — это около 65% совершеннолетних жителей Польши.