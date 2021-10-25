Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Во время предстоящего периода нерабочих дней в Петербурге торговые центры будут частично открыты, поскольку во многих из них работают пункты вакцинации от коронавируса, аптеки и продовольственные магазины, деятельность которых не приостанавливается на время локдауна.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в торговом центре Петербурга

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Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов, сообщает 78.ru.

По словам Ситова, QR-коды на входе в торговые центры будут проверяться выборочно.

Напомним, согласно постановлению Смольного, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге запрещается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, автозаправках, а также производственных столовых). На тот же срок запрещается деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, объектов без торгового зала, объектов торговли продовольственными товарами, а также объектов торговли непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%).

Музеи и театры будут доступны только по QR-коду.