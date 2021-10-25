Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пассажиры общественного транспорта продолжают нарушать масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 25 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пассажиры

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За истекшую неделю инспекторы проверили 2 447 транспортных средств. Зарегистрировано 122 нарушения масочного режима. В отношении пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении.

Наряду с этим вынесено 16 дисциплинарных взысканий в отношении водителей общественного транспорта.