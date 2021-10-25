Таллин, 25 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Cамому младшему жителю Эстонии, у которого обнаружен коронавирус, было 12 дней, а в искусственной вентиляции легких нуждался восьмимесячный ребенок. Об этом сообщил Департамент здоровья страны в социальных сетях.

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Издание Eesti Pаevaleht дополнило сообщение информацией, что родители малыша не были вакцинированы от коронавируса.

«В основном заражаются непривитые школьники и дети младше 12 лет, которым пока и нельзя вакцинироваться», — сообщила министр образования и науки Лийна Керсна в недавнем интервью Lõuna-Eesti Postimees.

За прошедшие сутки в Эстонии проанализировано 9 137 тестов на коронавирус, из которых 1 787 оказались положительными.

По состоянию на 24 октября нынешнего года, в больницах Эстонии с коронавирусом находилось 466 пациентов. При этом 333 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них 225 (68%) не были вакцинированы, а у 108 (32%) был пройден курс иммунизации.

За сутки скончались семь инфицированных коронавирусом человек в возрасте от 74 до 94 лет.

За сутки были введены 2093 дозы вакцины. Всего введено 1 415 740 доз. Охват всего населения двумя дозами составляет 55,4%.