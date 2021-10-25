Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Ростовская область по-прежнему демонстрирует низкие темпы вакцинации от COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 626,57 тыс. человек (+ 452 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 573,08 тыс. человек (+ 1 248 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения в Ростове-на-Дону власти обратились к перевозчикам с просьбой о помощи. Водители автобусов пересели за руль автомобилей скорой помощи.