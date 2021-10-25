Екатеринбург, 25 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 30 летальных исходов по причине коронавирусной инфекции. Об этом 25 октября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее суточный показатель смертности составлял 31. С начала пандемии жертвами заболевания стали 7288 свердловчан.

На сегодняшний день в COVID-центрах области находятся 996 пациентов в тяжелом состоянии. Из них 591 человек пребывает в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 491 — на аппаратах ИВЛ. Состояние 9144 пациентов медики оценивают как средне тяжелое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области число выявленных с конца марта 2020 года заражений коронавирусом превысило 153 тысячи.