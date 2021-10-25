Новосибирск, 25 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 октября, за минувшие сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 281 случай.

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«Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 63 года, 63 года, 71 год, 80 лет и женщины в возрасте 51 год, 53 года, 65 лет, 68 лет, 68 лет, 73 года, 75 лет, 79 лет, 85 лет, 91 год. Всего в регионе умерли 3302 человека», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 68 985 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 6480 детей; 53 006 пациентов полностью выздоровели (+39 за сутки).