Афины , 25 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Изменения в мерах по борьбе с распространением коронавируса вступили в силу с понедельника, 25 октября, в 06:00. Они продлятся до понедельника, 8 ноября, до 06:00. Об этом сообщается в правительственном вестнике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Меры, действующие 25 октября, состоят в следующем:

— Использование защитной маски во всех помещениях, включая рабочие места, на всех открытых площадках, где собирается много людей. Исключение составляют люди с дыханием или другими проблемами, у которых есть необходимые документы, и дети в возрасте до 4 лет.

— Расстояние между людьми должно составлять 1,5 метра (1 человек на 2 кв. м) в помещении и на открытом воздухе.

— Количество людей, допускаемых в магазины и другие предприятия, должно сообщаться в общедоступном формате, цифра должна отображаться в таком месте, которое было бы видно всем.

— Вентиляция помещений естественным или техническим способом.

— Размещение и использование антисептика.