Екатеринбург, 25 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили 644 новых заражения коронавирусом. Из них 118 случаев приходится на Екатеринбург, сообщает 25 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Днем ранее в регионе было выявлено 633 факта заражения, что на 11 меньше нового суточного показателя.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 153 237 носителей коронавируса. Излечился от коронавирусной инфекции 139 091 свердовчанин. Жертвами болезни стали 7288 человек.