Нижний Новгород, 25 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки 42 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Это очередной печальный рекорд за сутки с начала пандемии, аналогичное число летальных случаев регистрировалось на утро 23 октября.

Департамент здравоохранения ЯО Аппараты ИВЛ

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Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7486 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 октября в регионе выявили 769 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 772 новых носителях SARS-CoV-2 — максимум за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 186 468 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 147 человек.

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