Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 33 летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 октября.

Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 21 женщина в возрасте от 36 до 84 лет и 12 мужчин в возрасте от 57 до 89 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии победить COVID-19 не смогли 7 555 жителей Ростовской области.