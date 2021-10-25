Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 606 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы во всех городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (199), Таганроге (28), Шахтах (26), Волгодонске (25), Новочеркасске (20), Новошахтинске (17), Азове (16) и Каменске-Шахтинском (15). Более 19% заразившихся — люди старше 66 лет, около 19% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 152 382 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 128 467 пациентов.