Тирасполь, 25 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) следует начать ревакцинацию от COVID-19. Об этом 25 октября на совещании оперштаба по борьбе эпидемией коронавируса заявил глава ПМР Вадим Красносельский.

Вакцинация

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«Вадим Красносельский считает целесообразным начать ревакцинацию. При этом президент подчеркнул, что статистика первичной и последующих вакцинации должна вестись отдельно», — сообщили в пресс-службе главы республики.

Участники совещания отметили, что в республике полный курс вакцинации прошли 108 595 человек. Завершился второй марафон вакцинации для жителей сельской местности. Медики охватили 92 населённых пункта.

Как сообщало ИА, в ПРМ за время эпидемии выявили 65 058 носителей коронавируса, из которых 58 866 выздоровели. За последние сутки в республике выявили 317 случаев заражения.