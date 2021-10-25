Джакарта, 25 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили 113 424 379 жителей, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии

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Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 68 264 009 человек.

По данным министерства здравоохранения, 2 007 262 медиков в Индонезии получили первую дозу вакцины, а 1 885 214 человек прошли полную вакцинацию. Ещё 1 107 424 медицинских работника прошли ревакцинацию.

Напомним, власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 человек.