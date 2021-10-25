Москва, 25 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Выделение двух выходным дней для вакцинации станет дополнительным стимулом для тех, кто еще не привился, но нужно поддержать и тех, кто решил ревакцинироваться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Леонид Огуль

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Полностью поддерживаю решение президента о выделении двух выходных тем, кто прошёл вакцинацию от COVID-19. Уверен, что эта мера станет дополнительным стимулом для тех, кто еще не привился: и человеку будет удобно, что в этот день можно побыть дома и не переживать», — заявил Огуль.

Кроме того, парламентарий считает необходимым поддержать и тех, кто ревакцинируется — проходить ревакцинацию нужно через полгода после вакцинации.

«И вот тех кто делает это вовремя нужно тоже поддержать. На сегодняшний день ревакцинировались всего два с половиной миллионов человек. А ведь ревакцинация-это очень важный вклад в борьбе с пандемией. Нельзя об этом забывать», — считает Огуль.

Читайте также:Путин поручил обеспечить работникам выходные на вакцинацию