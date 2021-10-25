Москва, 25 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 83 человека, сообщили 25 октября в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее, 24 октября, в городе скончались 84 ковид-пациента. Суммарно медики зафиксировали в столице 30 786 летальных исходов в результате заболевания.

За сутки госпитализация потребовалась 1335 человек, на ИВЛ находятся 711 человек. Выздоровели ещё 3892 заболевших, всего 1 564 430 жителей Москвы.