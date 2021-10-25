Воронеж, 25 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждён 741 новый случай заражения коронавирусом, это очередной рекорд для региона. Данные по ковидной статистике за сутки опубликовал 25 октября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что накануне, 24 октября, сообщалось о 736 новых заболевших, а ровно месяц назад, 25 сентября, было зарегистрировано 543 случая — почти на 200 заразившихся меньше.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 149 620 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 118 064 человека, из них 174 пациента выписаны за последние сутки. В статистику смертности попали 48 новых пациентов с ковидом, всего инфекция унесла жизни 6 819 жителей Воронежской области.