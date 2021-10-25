Сеул, 25 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 3730 человек. Об этом 25 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 25 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 40 768 114 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 79,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 16 380 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 35 992 708 человек.

За последние два дня (23 — 24 октября) в стране было зарегистрировано 2132 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 339 002 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на одного человека, до 815 человек.