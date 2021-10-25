Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Последняя неделя октября в Ленинградской области началась с роста числа выявленных носителей SARS-CoV-2. За минувшие сутки лабораторным путем было подтверждено 337 новых случаев заражения, что на десять случаев больше, чем днем ранее и на 41 больше, по сравнению с началом прошлой недели. Об этом 25 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Наибольшее число зараженных за сутки было выявлено в городах: Всеволожск (23), Тихвин (20), Выборг (16), Кириши (15), Волхов (14), Коммунар, Сланцы (по 12), Лодейное Поле, Луга (по 11), Кудрово (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 76 223 случая заражения. Из них 57 758 из ранее инфицированных выздоровели, в том числе 255 были выписаны за минувшие сутки по выздоровлению. Умерло 2538 пациентов с COVID-19, в том числе четыре летальных исхода были зарегистрированы в воскресенье, 24 октября.