Москва, 25 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки выявили 7778 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 октября в федеральном оперштабе.

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Это примерно на две с половиной тысячи случаев больше, чем накануне, 24 октября, когда выявили 5279 заражений. Суммарное число заражений за время пандемии составило 1 774 707.

Отметим, что новый максимум суточного прироста заражений был установлен в Московской области — 3127 случаев. Эти два субъекта возглавили региональную статистику по заболеваемости 25 октября.